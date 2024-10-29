İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucunda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürülmüştü. Suikast sonrasında Hizbullah’ın yeni liderinin kim olacağı merak edilirken bugün konuyla ilgili önemli açıklama geldi. Açıklama ile birlikte Hizbullah’ın yeni liderinin kim olduğu da belli oldu. Peki, Hizbullah’ın yeni lideri kim oldu?

İşte Hizbullah’ın Yeni Lideri

Hizbullah açıklamasına göre Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu. Yeni lider olarak duyurulan Naim Kasım, örgütteki tüm operasyonları bundan sonraki süetçe yürütecek. Yeni lider olması sonrasında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hizbullah lideri, Hizbullah’ın silah bırakmayacağını duyurdu.

ABD’nin Gazze’de tüm suçlarda ortak olduğunu belirterek ABD’ye karşı sert açıklamalarıyla dikkat çeken Naim Kasım yönetiminde Hizbullah’ın çok daha sert bir mücadele içerisinde olması bekleniyor. Nasrallah sonrasında örgütün yönetiminde yer alması beklenen Naim Kasım’ın bu göreve getirilmesi Hizbullah için sürpriz olmadı. Ancak Nasrallah sonarsında Haşim Seyfettin’in göreve getirilmesi ve sonrasında Naim Kasım’ın görevi devralması bekleniyordu. Haşim Seyfettin’in saldırı sonrasında yaşamını yitirmesi sonrasında Naim Kasım dönemi resmen başlamış oldu.

Hizbullah Lideri Naim Kasım Kimdir?

Naim Kasım 1953’te Kfar Fila’da doğdu. Evli ve 6 çocuğu olan Hizbullah lideri, ilahiyat alanında eğitim aldı. Üniversitede ise Kimya alanından mezun oldu. 1990’lı yıllardan itibaren Hizbullah’a girerek aktif bir şekilde görev almaya başladı.