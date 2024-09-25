Miss Turkey 2024’te birinci olarak tüm Türkiye’nin konuştuğu isim olan İdil Bilgen’in doktor olduğu öğrenilmişti. Ataması yapılan ve Bingöl’ün Yayladere ilçesinde görevlendirilen İdil Bilgen, 15 günlük göreve başlama süresi sona ermesine rağmen görevine başlamadığı ortaya çıktı. Bölgedeki vatandaşların da büyük ilgi ile beklediği Türkiye güzelinin neden göreve başlamadığı ise merak edilmeye başlandı.

İdil Bilgen Neden Göreve Başlamadı?

Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında kurası çekilen ve Türkiye’nin en küçük ilçesi Yayladere’de görevlendirilen İdil Bilgen’in neden görevine başlamadığı bilinmiyor. Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan İdil Bilgen’e karşı esnaflar ve bölge vatandaşları göreve başlamasını merakla bekliyor.

Bölgede Doktor Eksiği Var

Bölgedeki vatandaşların yaptığı açıklamalarda doktor ihtiyacının olduğu, doktor olmadığı için en az 108 kilometre uzaklıktaki Bingöl’e gitmeleri gerektiği belirtildi. İdil Bilgen yaptığı açıklamalarda doktorluk üzerine bir kariyer planladığını söylemişti. 15 günlük süre içerisinde görevine başlamayan ve herhangi bir mazeret başvurusu da yapmayan İdil Bilgen’in önünde şu andaki tek seçenek 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi vermek. Dilekçe vermesi halinde 6 ayda bir yapılan kuraya tekrar katılabilecek.

İdil Bilgen’in atandığı yerde görev yapmak istemediği için görevine başlamadığı öne sürüldü.