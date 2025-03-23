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İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında TBB başkanı belli oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’nın kim olacağı belli oldu.

Yayınlanma:
Ali Editör
İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında TBB başkanı belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olduğu için TBB’nin yeni başkanının kim olacağı da merak konusu olmuştu.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından TBB’nin yeni başkanının kim olacağı da netlik kazandı.

TBB Başkanı Kim?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından önümüzdeki hafta İBB Meclisi’nde başkanvekili seçiminin yapılması beklenirken, TBB başkanlık koltuğuna oturacak olan isim de belli oldu.

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Türkiye Belediyeler Birliği’nin başkanlık koltuğuna Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçecek.

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