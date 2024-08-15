Türkiye’de günün gündemi Mahmud Abbas ziyareti oldu. Bugün Türkiye’ye gelerek birtakım temaslarda bulunan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ayakta karşılandı. Mecliste konuşma yapan Mahmud Abbas’ın Türkiye programının devam edeceği öğrenildi. Ancak bu durum sosyal medyada çok farklı bir gündem yarattı. Mahmud Abbas neden Türkiye’ye geldi diye soran vatandaşlar, bu durum karşısında ikiye bölündü.

Mahmud Abbas Neden Türkiye’ye Geldi?

Ortadoğu’da artan gerilim nedeniyle çeşitli ülkeleri ziyaret eden Mahmud Abbas, bu kapsam dahilinde Türkiye’de de görüşme yapmak için program düzenledi. Dün ülkeye gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel bir görüşme yapan Mahmud Abbas, bugün mecliste gündeme dair açıklamalar yaptı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti;

Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas misafirimiz olacak. Yarın da şeref konuğu olarak, Filistin halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna hitap edecek. Özgürlük mücadelesi veren Filisin halkının sesini dünyaya bir kez de Meclis kürsümüzden duyuracak.