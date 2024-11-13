Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son toplantısında parti grupları arasında sert tartışmalar başladı. Gece boyunca süren ve bugüne de yansıyan olaylar sonrasında Manisa’daki MHP olayı gündem oldu. Peki, Manisa’daki MHP Olayı ne? Manisa’da neler yaşandı? Olaylar neden çıktı?

İşte Manisa’daki MHP Olayının Nedeni

Salihli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi önerisi meclise getirildi. Bu talep sonrasında mecliste görüşmeler sertleşirken hem AK Parti hem de MHP grubu meclisi terk etti. Konuyla ilgili en sert açıklama ise MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner’den geldi. Tosuner, “Bırakın Devlet Bahçeli ismini, D harfine dokunulması hâlinde olacaklardan biz mesul değiliz” diyerek gözdağı verirken olay MHP merkezine kadar ulaştı.

Meclis’te “Zafer Mahallesi’nde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi verilmiştir. Gazi meclisimizde, 22 Ekim 2024 günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında terörist başı, bebek katili Öcalan’ının affını ima ederek TBMM’de konuşmaya davet etmiştir….Bu gelişmeler karşısında ilçemizde bulunan ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ isminin kaldırılması ve meydanın isminin ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak belirlenmesi için belediyemize, 3198 adet dilekçe başvurusu olmuştur.” denilerek belediye meclisinde gerekçeleri açıklanan bu durum, MHP’den tepki çekti.

Adı Değişti

MHP ve AK Parti grup üyeleri meclisi terk etse de gündeme alınan teklif oy çokluğu ile kabul edildi ve isim değiştirildi.