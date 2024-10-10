Türkiye’de Adana’da bir mahalle mavi dil virüsü nedeniyle karantina altına alındı. Türkiye’de bugüne kadar çok fazla gündeme gelmeyen bu durum pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Yapılan resmi açıklamalarda İmamoğlu ilçesindeki bir mahallede tespit edilen mavi dil virüsü nedeniyle karantina kararının alındığı belirtildi. Peki, mavi dil virüsü nedir?

Mavi Dil Virüsü Nedir?

Mavi dil virüsü, hayvanlarda görülen ve dilin maviye dönmesiyle belirti gösteren bir virüs türüdür. Virüsün bulaşmasını takiben 7 gün sonra hayvanlarda görülmeye başlanan bu hastalık çoğu kişide paniğe neden olmuş durumda. İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı” denilerek durum hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Hastalıkla ilgili en çok merak edilen ise insana bulaşıp buluşmayacağı.

Virüs Nasıl Yayılır?

Etkin bir virüs nedeniyle görülen bu hastalık hayvanlar arasında hızlı yayılım gösterir. Kene gibi kan emen böceklerin yaydığı virüs, böylece kısa süre içerisinde tüm sürede virüsün görülmesine yol açmaktadır. Ancak tıbbi bilgilere göre virüs hayvanlardan insanlara geçmemektedir. İnsanlar için bir risk oluşturmayan durum, diğer hayvanlara buluşmaması nedeniyle bölgesel karantinalar ile çözülmektedir.

Mavi Dil Virüsü Belirtileri Ne?

Mavi dil virüsü etkin aşılama ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Belirtileri ise şöyledir;