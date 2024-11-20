Uzun bir döne AKUT Başkanı olarak görev yapan ve Türkiye’nin bu alanda önde gelen isimlerinden birisi olan Nasuh Mahruki, yayınladığı sosyal medya mesajı sonrasında hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Bu karar sonrasında ifade veren Nasuh Mahruki bugün ise adliyeye gelerek savcılıkta ifade verdi. Ancak Nasuh Mahruki’nin nöbetçi hakimliğe sevk edildiği ifade edildi.

Nasuh Mahruki Tutuklandı mı?

Son dakika gelişmesine göre Nasuh Mahruki tutuklandı. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı” gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Son dakika kararı olarak bu gelişme duyuruldu.

Konuyla ilgili son dakika paylaşımı yapan Nasuh Mahruki, ilk açıklamasında “Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum.” dedi.

“Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları.” diyerek Türkiye’deki hukuk sistemini de eleştiren Nasuh Mahruki’nin tutuklanıp tutuklanmayacağı nöbetçi hakimin kararı sonrasında belli olacak.