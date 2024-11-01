Nissan Türkiye, kasım ayına özel kampanyasını başlattı. Kasım ayına özel ilk kampanya duyurusunu yapan markalardan olan Nissan Türkiye, 200 bin TL’ye kadar nakit alım desteği yapacağını duyurdu. Üstelik şirketin en çok dikkat çeken fırsatı ise yüzde 0 faizle 12 ay kredi desteği oldu. Qashqai ve Juke için kampanya yapan Nissan C-SUV sınıfı araca sahip olmak isteyenler için alım şartlarını iyileştirdi.

Nissan Qashqai ve Juke Kampanyası Başladı

Ksaım sonuna kadar devam edecek Qashqai ve Juke kampanyasında ayrı ayrı fiyatlandırmalara gidildi. Tercihi Nissan Qashqai olanlar için versiyonlara göre nakit desteği şöyle;

4×2 Skypack donanım seviyesinde 200.000TL nakit alım desteği

4×2 Designpack donanım seviyesinde 200.000TL nakit alım desteği

Diğer donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteği

Nakit alım desteğine ek olarak 120 bin TL’lik 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği de sağlanacak. Nissan Juke tercih edenler için ise Tekna donanım seviyesi için 100.000 TL nakit desteği sağlanacak. Kredinin arttırıldığı Nissan Juke modelinde 300.000 TL’lik kredide 12 ay vade ve faizsiz imkan sunulacak. Bu modelin platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteği bulunurken kredi miktarı 200.000 TL oluyor.

Kampanya kapsamında tüm araçlarda Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2) standartları yer alıyor.