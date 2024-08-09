Türkiye’nin büyük ilgi duyduğu Gaffur karakteri ile hafızalara kazınan Peker Açıkalın’ın ciddi bir rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Magazin Burada sayfasında yer alan son dakika bilgisine göre Peker Açıkalın yaşadığı bir rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırıldığı, durumun ciddi olduğu ifade edildi. Peki Peker Açıkalın’ın yaşadığı rahatsızlık ne? Peker Açıkalın’ın son durumu nasıl?

Peker Açıkalın’a Ne Oldu?

Edinilen bilgilere göre Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi. Yaşadığı bu rahatsızlık sonrasında hastanede tedavi altına alınan oyuncunun yaşadığı rahatsızlık sonucunda konuşma yetisini kaybettiği ifade edildi. Peker Açıkalın son durumu hakkında yapılan bilgilendirmede ise yaşanan rahatsızlık nedeniyle bir dizi ameliyat planlaması yapıldığı ve oyuncunu durumu hakkında bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi.

Peker Açıkalın Kalp Krizi Geçirmişti

Daha önce de yaşadığı sağlık problemleri ile gündeme gelen Peker Açıkalın, 2011 yılında kalp krizi yaşamış, ciddi bir tehlike atlatmıştı.