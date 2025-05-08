Pınar Eczacıbaşı’nın Gizli Hastalığı Ölümünden Sonra Ortaya Çıktı

İş dünyasının sevilen isimlerinden Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs 2025 tarihinde 65 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Eczacıbaşı’nın, hastalığını yakın çevresinden gizli tuttuğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre bir süredir tedavi gören Pınar Eczacıbaşı, sağlık durumuna dair detayları ailesi ve dostlarıyla dahi paylaşmadı. Eczacıbaşı’nın sık sık “İyiyim, merak etmeyin” diyerek çevresindekileri rahatlattığı, bu nedenle ani vefatının büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Yakın arkadaşı Esra Oflaz Güvenkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eczacıbaşı’nın hastalığını kimseyle paylaşmadığını vurgulayarak, onun ani vedası karşısında duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Güvenkaya, birkaç hafta önce yaptığı bir telefon görüşmesinde Eczacıbaşı’nın neşeli bir şekilde “Londra’dan dön, buluşuruz. Merak etme, bir şeyim olsa söylerdim.” dediğini, ancak bu sözlerin ardından gelen ölüm haberinin büyük bir sarsıntı yarattığını ifade etti.