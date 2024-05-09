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Polis Taklidi Yaparak Dolandırıcılık Yapan Üç Suçlu Yakalandı

Nevşehir'de, sahte polis kimliğiyle bir ailenin değerli eşyalarını ele geçiren 3 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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Nevşehir’de, kendilerini “polis” olarak tanıtıp bir ailenin para ve altınlarını dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

2000 Evler Mahallesi’nde ikamet eden P.G. ve eşi İ.G, kendini “polis” olarak tanıtan kişinin, haklarında operasyon kararı alındığını söylemesi üzerine evlerine gelen şüpheliye 1000 avro, 14 bin 600 dolar, 28 Cumhuriyet altını, 16 çeyrek altın, 5 altın bilezik, 2 altın yüzük ile altın kolyeyi verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan çiftin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üç aylık fiziki ve teknik takibin ardından 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

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Nevşehir'de, sahte polis kimliğiyle bir ailenin değerli eşyalarını ele geçiren 3 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Aynı yöntemle 9 vatandaşı daha yaklaşık 12 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 4 zanlıya yönelik İstanbul, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 3’ü yakalandı, diğerinin başka suçtan cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Nevşehir’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Dolandırıcılık

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