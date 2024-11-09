Türkiye’de yaygın olan ruhsatsız silah taşıma için yeni cezalar açıklandı. Ruhsatsız silah taşıma cezası olarak duyurulan yeni gelişmede cezalar çok daha arttı. Daha önceden hapis cezası verilirken hapis cezasında sınırlar arttırıldı. Üstelik taşımanın yanı sıra ruhsatsız silahla birlikte ülkeye kaçak mal sokan kişiler için de ceza sınırları yükseltildi.

İşte Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

Ruhsatsız silah taşıma cezası önceden 1 ile 2 yıl olarak belirleniyordu. Ruhsatsız silah taşıyan, yanında bulunduran kişiler için alt sınır 2 olurken üst sınır 4 olarak güncellendi. Böylece ceza için erteleme, kararın ileriye taşınması gibi senaryolar da ortadan kaldırıldı. Bundan sonraki süreçte ruhsatı olmayan silahlarla yakalanan kişiler belirtilen oranda hapis cezası ile yargılanacak.

Bu cezanın yanı sıra ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçaları da kapsam dahilinde değerlendirilecek. Bu tür aparatları ülkeye sokmaya çalışan ve kayıt dışı işlem yapan kaçakçılar 5 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak.

Düzenlemede yer alan bir diğer detay ise silahını çaldıran ya da kaybedenleri kapsıyor. 3 kez silahını çaldıran ya da kaybeden kişilerin silah vesikaları geri alınacak ve 5 yıllık süre içerisinde yeni ruhsat verilmeyecek.