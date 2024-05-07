HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyonda 53 Gözaltı Gerçekleşti

Şanlıurfa'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 53 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
ABONE OL

 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ve silah satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran’ın talimatıyla kentteki 13 ilçede “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcıları ile silah kaçakçılarına yönelik 53 adrese 573 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İLGİLİ HABER Bursa’daki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı
Şanlıurfa'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 53 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.
Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 53 zanlı yakalandı.

Yollardaki uygulamada ise farklı suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, 7 dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, samanlık ve çaydanlığa gizlenmiş uzun namlulu silah ile uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda, 6 uzun namlulu silah, ruhsatsız 32 tabanca ve 11 av tüfeği, 24 şarjör, bu silahlara ait 2 bin 233 mermi, 40 gram esrar, 87 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Uyuşturucu

İlgili Haberler

1 Mayıs Olayları İle İlgili 12 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Kol Çantası Oyuncağında Uyuşturucu Tespit Edildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri ABD’deki Filistin Protestolarına Destek Verdi

Osmaniye’de Büyük Operasyon: 41.6 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gazze’de Tarım Alanları İsrail Askeri Üssüne Dönüştürülüyor

Kaçak Timsah Derisi İthalatına 5 Yıl Hapis

Başakşehir’de İnşaat Şantiyesinde Korkutan Yangın

Tekirdağ Belediyesine Ait Araçlarla İlgili İnceleme Başladı

Kediyi Tekmeleyip Balkondan Atmakla Suçlanan Kadının Yargılanması Sürüyor

Eski Ortağı Tarafından Öldürülen Kadının Son Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Edirne’de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı

MEB 20 Bin Öğretmen Ataması Yapacak! Takvim Açıklandı