Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye’de yürürlükte olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) için resmi uyarıda bulundu. Son dönemlerde artan şikayetler sonrasında başlatılan araştırmada dolandırıcıların GSS üzerinden mesajlar attığı tespit edildi. Vatandaşlara GSS prim borçları olduğu ve hemen ödemesi gerektiği belirtilirken bu durum kanan milyonlarca vatandaş ilgili hesaba para gönderdi.

SGK Görünümlü SMS’lere Dikkat!

SGK’nın hiçbir şekilde kullanıcılara mesajda IBAN vererek para istemeyeceğine belirten uzmanlar, bu tür SMS’lere dikkat edilmemesi gerektiği, resmi kanallar dışında hiçbir kişiye ya da yere SGK ödemesi yapılmamasını istedi. Yapılan uyarılarda vatandaşların bu tür durumlara karşı mağdur olduğu da belirtilirken SMS ya da diğer yollar ile yapılan bu tür dolandırıcılık olaylarının şikayet edebileceği de belirtildi.

SGK Borçları Nasıl Ödeniyor?

Açıklamalarda SGK borçlarının nasıl ödendiğine de değinildi. Buna göre GSS borcu ya da diğer SGK borçları olanlar e-devlet- mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden ödeme yapabiliyor. Herhangi bir IBAN’a para atarak borç ödemenin olmadığı belirtilirken resmi kanallar dışında hiçbir şekilde işlem yapılmaması gerektiği belirtildi.