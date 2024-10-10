Şok 12 Ekim 2024 itibariyle satışa çıkaracağı aktüel ürün kataloglarını paylaştı. Yeni ürünler arasında en çok dikkat çeken ise PlayStation 5 oldu. Çift kollu olarak satışa çıkacak yeni PlayStation 5 modelinde piyasaya göre çok daha uygun etiket fiyatı yer alıyor. PlayStation 5 dışında diğer ürünlerde de uygun fiyatlar sunacak Şok marketlerde stoklu satış yapılacak.

PlayStation 5 Özellikleri Neler?

PlayStation 5’in en çok dikkat çeken özelliği fiyatı ve çift kol ile satılacak olması. Ürünün özellikleri şöyle;

Depolama alanı: 1 TB

Model: Slim

Kol sayısı: 2

Fiyat: 25.999 TL

Peşin fiyatına 6 ay taksitle satın alınabilecek model için taksitli satışta aylık 4.333 TL ödenmesi yeterli olacak. PlayStation 5’ dışında avize, ayakkabı, mini projeksiyon cihazı, buzdolabı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi ürünler de bu hafta satışa çıkacak.

İşte 12 Ekim Şok Aktüel Katalogları