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Tarkan’dan, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sanatçılar da paylaşımlarda bulunmaya devam ediyorlar. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Tarkan’dan, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından paylaşım

İstanbul, Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı söz konusu belediye başkanlarının görevden alındığını duyurdu. 

Tutuklama kararının dün itibarıyla açıklanmasının ardından sanatçılar da açıklamalarda bulunuyorlar. Bu kapsamda, Tarkan da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Tarkan’dan İmamoğlu Paylaşımı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tarkan şu ifadeleri paylaştı:

“Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yer geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi.

Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici.

İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel.

Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler.”

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