Türkiye’nin yerli ve milli aracı olarak tanıtılan ve ardından piyasaya sunulan TOGG için son dönemlerin gündem konularından birisi ısı pompası oldu. Kullanıcıların şikayet sitelerine yazmaya başladığı ısı pompası durumu sonrasında diğer araçlardaki durum ve TOGG için tercih edilen seçenekler karşılaştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ısı pompası var mı, yok mu?

TOGG Isı Pompası Var mı?

TOGG’da ısı pompası yok. Diğer pek çok araçta olmasına rağmen TOGG’da yer almayan ısı pompası, kullanımda farklar yaratıyor. Normal araçlarda motor sıcaklığının içeriye verilmesi ile kış aylarında araç içi ısıtılabiliyor. Elektrikli araçlarda ise ısı pompası bu nedenle oldukça önemli. Ancak ısı pompası için bir yer ayırmak istemeyen şirketler TOGG’da olduğu gibi ısı pompası olmadan araçları piyasaya sunabiliyor. Bu durum ise çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor.

Elektrikli Araçta Isı Pompası Olmazsa Ne Olur?

Elektrikli araçlarda ısı pompası olmaması halinde araç gerekli ısı için batarya tüketmeye başlar. Bu da enerji ihtiyacının artmasına ve menzilin kısalmasına neden olur. Ancak TOGG bu alanda tek model değil. TOGG dışında elektrikli araç üreten pek çok marka, ısı pompasına yer vermiyor.

TOGG’da neden ısı pompası olmadığına yönelik o dönem yöneticiler tarafından yapılan açıklamalarda “Isı pompası başka markalarda menzile ortalama 50 km’ye kadar etki ederken, bizde 15 km kadar etkisi olacaktı. Dolayısıyla Türkiye’nin iklim koşullarına göre, tüketici maliyeti açısından avantaj sağlayacak daha fazla menzilli batarya sunduk” denilmişti. Böylece ısı pompasının neden olmadığı da anlaşılmıştı.