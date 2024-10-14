Türkiye’de yeni gündemlerden birisi de torba yasa teklifi. Farklı düzenlemelerin yer alacağı torba yasa teklifinde hangi düzenlemelerin yer alacağı büyük merak uyandırmış durumda. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarla birlikte bu konudaki soru işareti giderildi.

İşte Torba Yasa Teklifinde Yer Alan Düzenlemeler

Yeni torba yasa teklifi içerisinde yer alacak düzenlemeler şöyle;

Limiti 100 bin TL’yi geçen kredi kartlarından yıllık 750 TL kesinti alınması

Tapu ve Kadastro işlemlerinden pay alınacak

Bu iki önemli gündemin yer alacağı torba yasada diğer düzenlemeler arka planda kalmış durumda. Türkiye’de tartışma yaratan düzenlemelerden birisi olacak limiti 100 bin lirayı geçen kartlardan alınacak 750 liralık kesinti oldu.

Kredi Kartı Kesintileri 5 Ocak’ta Başlıyor

Kredi kartlarından yapılacak kesintiler için 5 Ocak 2025 itibariyle düzenlemeye başlanması hedefleniyor. Yıllık 750 TL olarak kesilecek ücret, her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacak. Bu artışlar yıllık olarak gerçekleştirilecek. Ek kart ya da fiziki olmayan kartlar muaf tutulacak. Kesinti sonrasında kredi kartları iptal edilse ya da limiti düşürülse dahi pay geri ödenmeyecek.

Tapuda Ek Ödemeler Alınacak

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer detay ise tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak ücretler oldu. Taşınmaz alım satım işlemlerinde her iki taraftan da 750 TL alınacak. Tapuda yapılan diğer işlemlerden ise 375 TL alınacak. Bu tutarlar da her yıl belirli oranda artacak.

Türkiye’de tepki çeken düzenlemelere yönelik sosyal medyadaki tartışmalar devam ediyor. Ancak hükümet bu konuda oldukça kararlı görünüyor.