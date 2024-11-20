Türkiye’deki nüfusa yönelik Worldometer tarafından yayınlandı. Yayınlanan verilerde mevcut nüfus istatistiklerinin yanı sıra geleceğe yönelik öngörülere de yer verildi. Mevcut rapora göre Türkiye’nin 2024 itibariyle nüfus 87,556,384 oldu. 1950 ile 2024 yılları arasındaki grafiğe göre Türkiye’nin nüfusundaki artış devam ediyor. Nüfusta sayısal olarak artış yaşansa da doğurganlık oranında ciddi düşüş yaşanıyor. 1955 yılında 6.46 olarak belirlenen doğurganlık oranı 2024 itibariyle 1.62’ye gerilemiş durumda.

İşte Türkiye Nüfusundan Öne Çıkan Veriler

Türkiye nüfusuna dair öne çıkan veriler şöyle özetlendi;

Birleşmiş Milletler’in son verilerine göre 20 Kasım 2024 Çarşamba itibarıyla Türkiye’nin güncel nüfusu 87.556.035.

Türkiye nüfusu, dünya nüfusunun % 1,07’sine eşit.

Nüfusa göre ülkeler sıralamasında Türkiye 18. sırada yer alıyor.

Türkiye’de nüfus yoğunluğu km2 başına 114 kişidir.

Toplam arazi alanı 769.630 km2’dir.

Nüfusun %76,4’ü kentlerde yaşamaktadır (66.795.292 kişi).

Türkiye’deki yaşam süresi 77 yıl.

Bebek ölüm oranı yüzde 9.6.

Türkiye’nin geleceğine yönelik nüfus tahminlerinde ise 2025’te 87.685.426, 2040 yılında 91.009.681, 2050 yılında ise 91.258.061.

Yıllara Göre Türkiye Nüfusu