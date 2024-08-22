Deprem ve yer bilimleri uzmanları son dönemlerde arka arkaya açıklamalar yapıyor. Sıcaklıkların da yükselmesiyle birlikte artan yer altı hareketliliği, Türkiye’de farklı noktalarda depremlerin yaşanmasına neden oluyor. Arda arda yaşanna depremlerin ardından dikkat çeken bir değerlendirme Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli’de geldi. 3 ile dikkat çeken uzman isim vatandaşlara uyarılar yaptı.

Bu 3 İle Dikkat!

Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli’nin yaptığı değerlendirmelerde riskli olarak görülen iller Kayseri, Adana ve Kahramanmaraş olarak belirtildi. Bu bölgelerde 5 veya 6 büyüklüğünde deprem şiddetinin yaşanabileceğini açıklayan Serkan İçelli, 2023 depremi sonrasında yer altındaki yerleşmelerin devam ettiği, yırtılma nedeniyle de büyük depremlerin olabileceğini söyledi. Uzman ismin açıklamaları şöyle;

6 Şubat 2023’te Savrun fayının 25 km’lik kuzey parçası yırtılmıştı. Blokların, kayaçların yerleşmesi devam ediyor ve daha da edecek. Bu fayların alt segmentlerinde gerilim transferi sonucu orta ve mikro depremler devam edecektir. Savrun fayında yüzey gömülü bir yırtılma mevcut olup, 5.0/6.0 arası büyüklükte depremlere gebedir. Bu yara iyileşme sürecinde ve özellikle kuzey/güney parçaların kesişim bölgesi, güney Savrun deprem üretecektir