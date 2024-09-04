Türkiye’de Bir Zamanlar Kıbrıs ve Kıbrıs Zafere Doğru isimli projelerde rol alan ve kısa sürede tanınan Umut Avcı’dan üzen haber geldi. 15 gün önce hastaneye kaldırıldığı açıklanan Umut Avcı için bugün açıklama yapıldı. Umut Avcı’nın hastanede yaşamını yitirdiği belirtilirken Umut Avcı’nın neden öldüğü merak edildi.

Umut Avcı Neden Öldü?

44 yaşındaki Umut Avcı beynine pıhtı atması sonucunda yaşamını yitirdi. 15 gün önce yaşanan bu talihsiz olay sonrasında hastaneye kaldırılan Umut Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Oyuncunun yakınları vefat haberini Umut Avcı sosyal medya hesaplarından yaptı. Açıklamalarda “Canımız Umut’umuzu kaybettik” denildi.

Umut Avcı Ne Zaman Toprağa Verilecek?

Bu haberin hemen ardından bir açıklama da Alışık Kültür Merkezi’nden geldi. “Sadri Alışık Kültür Merkezi İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz Umut Avcı’yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut’a Allah’tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut.” denilen açıklama sonrasında Umut Avcı cenaze töreni de belli oldu. Umut Avcı Edirne Eski Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yenişehir Mezarlığı’na defnedilecek.