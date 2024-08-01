Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 1 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrasında alınan kararlar duyurulurken yaş kararları 2024 liste araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere toplantıda rütbe alacak, emekliye ayrılacak ve görev süreleri uzatılacak subaylar belirlendi.

2024 Yaş Kararları Ne Zaman Geçerli Olacak?

2024 yaş kararları 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadarki süreçte ilgili subaylar ve kişiler kararlar kapsamında hazırlık süreçlerini gerçekleştirilecek. Alınan kararlara göre 23 general ve amiral bir üst rütbeye geçirilirken general ve amiralliğe yükseltilen albay sayısı 77 olarak açıklandı. 2024 yaş kararları şöyle;

23 general ve amiral bir üst rütbeye geçirildi.

77 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

455 albayın görev süreleri iki yıl uzatıldı.

2 general yaş nedeniyle 1 Eylül 2024 itibariyle emekliye ayrıldı.

29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 itibariyle emekliye ayrıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

General ve amiral sayısı 327’ye yükseltildi.

İşte Yaş Kararları 2024 Liste

Yaş Kararları 2024 listesi 3 bölüm olarak paylaşıldı. Bu 3 bölüm şöyle oldu;