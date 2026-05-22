Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka “Mercan Köşk” Dizisinde Başrol Olacak

ATV’nin yeni sezon projeleri arasında yer alan “Mercan Köşk” dizisinin başrol oyuncuları netleşti. Daha önce erkek başrol için Kubilay Aka ile anlaşma sağlandığı açıklanırken, kadın başrol karakteri için Hafsanur Sancaktutan’ın kadroya dahil olduğu öğrenildi.

Faro ve Sinehane ortak yapımı olarak hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturacak. Senaryo ekibinde ise Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici bulunuyor.

Hafsanur Sancaktutan Kadroya Dahil Oldu

Son olarak farklı projelerde ekran karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın, “Mercan Köşk” dizisindeki kadın başrol için gerçekleştirilen seçmelere katıldığı belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda oyuncunun rol için tercih edildiği ifade edildi.

Böylece Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, dizinin ana karakterleri Cemre ve Aras’a hayat verecek.

Dizinin Hikâyesi Tarsus’ta Geçecek

Çekimlerinin Tarsus’ta yapılması planlanan yapım, dram ve gizem türünde bir hikâye sunacak. Dizinin merkezinde, polis bir ailenin kızı olan Cemre karakteri yer alıyor.

Cemre’nin ani bir evlilik yapmasının ardından eşinin ortadan kaybolmasıyla olaylar gelişiyor. Genç kadın, kaybolan eşinin izini sürerken kendisini geçmişte babasının öldürüldüğü şehir olan Tarsus’ta buluyor. “Mercan Köşk” adı verilen yapı çevresinde şekillenen olaylar, iki aile arasında yıllardır gizli kalan sırları ortaya çıkarıyor.

Aras karakteri ise iki düşman aile arasındaki hassas dengeyi korumaya çalışırken Cemre ile yollarının kesişmesiyle farklı bir sürecin içine giriyor.

Eski Partnerler Aynı Projede Buluştu

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın özel hayatları da bir dönem magazin gündeminde yer almıştı. İkilinin geçtiğimiz şubat ayında ilişkilerini sonlandırdığı açıklanmıştı.

Ayrılık sonrası ilk kez aynı projede yer alacak olmaları, sosyal medyada ve televizyon kulislerinde dikkat çeken gelişmeler arasında gösterildi. Ancak taraflardan ilişkilerine dair yeni bir açıklama yapılmadı.