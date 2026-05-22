Xiaomi Smart Band 10 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, yeni nesil akıllı bilekliği Smart Band 10 Pro modelini resmi olarak tanıttı. Şirketin yeni giyilebilir cihazı, geniş AMOLED ekranı, gelişmiş sağlık takibi özellikleri ve uzun pil süresiyle dikkat çekiyor. Tasarım tarafında ise önceki nesillere kıyasla daha saat benzeri bir yapı tercih edilmiş durumda.

74 İnç AMOLED Ekran Sunuyor

Xiaomi Smart Band 10 Pro, 1.74 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. İnce çerçeve yapısına sahip ekran, 60Hz yenileme hızı desteği sunuyor. Maksimum 2000 nit parlaklık değeri sayesinde cihazın açık hava kullanımında daha net görüntü sağlıyor.

Gelişmiş Sağlık ve Aktivite Takibi

Yeni modelde çift ışıklı ve çift fotodedektörlü sensör sistemi kullanılıyor. Bu yapı sayesinde kalp ritmi, kandaki oksijen seviyesi, uyku düzeni ve nabız değişkenliği gibi veriler takip edilebiliyor. Cihaz ayrıca kullanıcıların dinlenme ve yorgunluk durumuna yönelik analizler de sunuyor.

Akıllı bileklikte dahili GNSS desteği de yer alıyor. Böylece telefon bağlantısına ihtiyaç duyulmadan konum takibi ve rota kaydı gerçekleştirilebiliyor.

Oyun Modu Desteği Eklendi

Smart Band 10 Pro’nun öne çıkan yeniliklerinden biri oyun modu oldu. Bu mod aktif edildiğinde kullanıcının stres seviyesi ve nabız verileri takip ediliyor. Sistem ayrıca oyun ilerleyişine ilişkin bazı bildirimler gösterebiliyor ve belirli oyun içi durumlarda titreşimli uyarı verebiliyor.

HyperOS 3 ile iOS Tarafında Yeni Özellikler

Cihaz, Xiaomi’nin HyperOS 3 işletim sistemiyle çalışıyor. Yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcılarına yönelik entegrasyon tarafında çeşitli geliştirmeler de mevcut. Apple Health senkronizasyonu, aynı anda birden fazla cihaza bildirim gönderme, uzaktan telefon kontrolü ve kestirme desteği bunlar arasında yer alıyor.

Pil Kapasitesi ve Tasarım Detayları

Xiaomi Smart Band 10 Pro, 9.7 mm kalınlığa ve kayış hariç 21.6 gram ağırlığa sahip. Alüminyum kasayla gelen model için seramik, deri ve silikon kayış seçenekleri sunuluyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre cihaz, tek şarjla 21 güne kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Her zaman açık ekran özelliği aktif olduğunda ise pil süresi 8 güne kadar düşüyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Fiyatı

Xiaomi Smart Band 10 Pro’nun başlangıç fiyatı 58 dolar olarak açıklandı. Seramik versiyon 70 dolar, deri kayışlı seçenek ise 68 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.