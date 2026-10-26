Elektrik faturasında yeni dönem: Sayaçlar uzaktan okunacak

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile Türkiye’de yaklaşık 7 milyon abonenin sayaçlarının uzaktan okuma kapsamına alınmasının planlandığını belirtti.

TELEFONLARDAN TAKİP EDİLECEK

Yeni sistemle beraber tüketim bilgileri, elektrik kesintileri ve tazminat ayrıntıları telefonlarından takip edilebilecek. Yılmaz, konuya yönelik yaptığı açıklamada elektrik dağıtımında dijitalleşmenin; şebeke yönetimi, arıza tespiti ve bakım süreçlerini yeniden düzenleyeceğine vurgu yaparak yerli yazılım ekosistemi çağrısı çerçevesinde 72 yazılım projesi başvurusu yapıldığını, bunlardan 26’sının kabul edildiğini belirtti.

Yılmaz ayrıca, 2026-2030 yılları arasında yerli yazılım kullanan dağıtım şirketlerinin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranındaki yüzde 5’lik artışın da mevcut düzenleyici teşvikler arasında yer aldığını ifade etti.

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AR-GE PROJESİYLE GELİŞTİRİLDİ

MASS’nin bir Ar-Ge projesi doğrultusunda geliştirildiğini ifade eden Yılmaz, sistemin uzaktan haberleşme ve şebekeden veri elde etme olanaklarını geliştirerek arıza öngörüsü, risk bazlı bakım, kayıp kaçakla mücadele ve afetlere karşı şebeke dayanıklılığı bakımından yeni olanaklar sağladığını söyledi.

70 BİN ADET AKILLI SAYAÇ PRO

Yılmaz, konuya yönelik şu ifadelere yer verdi: “Bu sistem doğrultusunda geliştirilen sayaçlarla akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart 2026 itibarıyla başladı ve eylül ayına kadar 4 milyon akıllı sayaç Eco ile 70 bin adet akıllı sayaç Pro’nun tesisi tamamlandı. Akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasında en düşük maliyetle maksimum sayacın dönüşümünün sağlanması hedefleniyor.”

HEDEF: 2027’YE KADAR 2,7 MİLYON ADET

2027 yılı sonunda yaklaşık 2,7 milyon akıllı sayaç Pro modelinin kurulmasının hedeflendiğine dikkat çeken Yılmaz, bu doğrultuda 2027 sonuna kadar 2,7 milyon adet akıllı sayaç Pro modelinin tesis edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yılmaz, “Bu sayede iki yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon abonenin sayacının uzaktan okuma kapsamına alınması, ayrıca şebeke izleme doğrultusunda 15 milyon abonenin bağlantı noktasındaki kesinti ve teknik kalite verilerinin takibi sağlanacak.” şeklinde konuştu.