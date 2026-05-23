İbrahim Tatlıses’in Son Hali Herkesi Üzdü!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yurt dışında verdiği konserlerin ardından İstanbul’daki evinde dinlenirken rahatsızlanmış ve 7 Nisan tarihinde geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu olan Tatlıses’in son hali sosyal medyada dolaşıma girerken, sanatçının zayıfladığı ve saçlarının beyazladığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı miras açıklamasıyla da gündeme gelen Tatlıses, çocuklarının hiçbirine miras bırakmayacağını, tüm mal varlığını devlete bırakacağını ifade etmişti. Tatlıses, “Babam bana para bırakmadı, ben kendim kazandım. Ben de çocuklarıma beş kuruş vermeyeceğim. Tüm mirasımı devlete bıraktım. İstediğim gibi dağıtırım” sözleriyle gündem olmuştu.

SON HALİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Ünlü sanatçının hastanedeki tedavi sürecinin ardından paylaşılan son görüntülerinde zayıfladığı ve saçlarının beyazladığı dikkat çekerken, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oldukça yıprandığı da gözlerden kaçmadı.

Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları ise ünlü türkücüye geçmiş olsun dileklerini iletti.