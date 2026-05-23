Merkez Bankası Duyurdu: Kredilerde Büyüme Limiti Düşürüldü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makro finansal istikrara destek vermek amacıyla bireysel ve ticari kredilerde büyüme sınırlarını düşürdüğünü açıkladı. Söz konusu değişiklik bugünden itibaren yürürlüğe girerken, krediye ulaşmanın bundan sonra daha da zorlaşacağı ifade edildi.

Eklenme 23.05.2026 - 10:39
Güncellenme 23.05.2026 - 10:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesine ilişkin yeni önlemlerini hayata geçirdi. TCMB’nin resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, zorunlu karşılık uygulaması çerçevesinde kredi büyüme limitlerinin kısıtlandığı belirtildi.

Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, TL ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık kısıtlamaya gidildi.

LİMİTLER DÜŞÜRÜLDÜ

Bu kapsamda, 8 haftalık süreçte vatandaşlara kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredileri için büyüme limiti yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürüldü. Vatandaşlara tahsis edilen KMH limit büyümesi ise yüzde 2’den yüzde 1’e indirildi.

KOBİ’lere kullandırılan TL kredileri için büyüme sınırı yüzde 5’ten yüzde 4,5’e düşürülürken, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL krediler için büyüme limiti ise yüzde 3’ten yüzde 2’ye indirildi.

KREDİ ULAŞMAK ZORLAŞACAK

Kredi büyüme hesaplama döneminin bugün sona ermesi nedeniyle, yeni düzenlemeler bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

TCMB, söz konusu değişikliklerle birlikte sıkı parasal duruşa destek vermeyi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeyi hedeflerken, uzmanlar ise bundan sonra vatandaşların krediye erişiminin daha da zorlaşacağını ifade etti.

