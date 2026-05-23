Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler netleşti. Bordo-mavililer, grup aşamasına kalmak için tek eleme turu oynayacak. İşte olası rakipler listesi ve detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan mücadele etme hakkı elde eden Trabzonspor’un, bu aşamadaki olası rakipleri açıklandı.

Bordo-mavili ekip, grup aşamasına yükselmek için yalnızca tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak play-off turunu geçmek zorunda olacak. Bu turu başarıyla tamamlaması halinde Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatındaki lig aşamasına doğrudan katılım sağlayacak.

Trabzonspor’un Muhtemel Rakipleri

Avrupa futbolunun farklı liglerinden gelen güçlü ve dengeli takımların yer aldığı listede Trabzonspor’un karşılaşabileceği ekipler şu şekilde sıralandı:

  • Braga (Portekiz)
  • Rangers (İskoçya)
  • Salzburg (Avusturya)
  • PAOK (Yunanistan)
  • Viktoria Plzeň (Çekya)
  • Ferencváros (Macaristan)
  • Midtjylland (Danimarka)
  • Hapoel Be’er Sheva (İsrail)
  • Shamrock Rovers (İrlanda)
  • KuPS Kuopio (Finlandiya)
  • Drita (Kosova)
  • Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

Tek Maçlık Eleme Sistemi Belirleyici Olacak

Play-off turu, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılım için son adım olarak oynanacak. Bu aşamada eşleşmeler tek maç üzerinden değerlendirilecek ve kazanan taraf turnuvada yoluna devam edecek.

Trabzonspor, bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi’nin yeni formatında lig aşamasına adını yazdıracak ve grup yerine lig usulü sistemde mücadele edecek.

