Ünlü Şarkıcı Niran Ünsal Gözaltına Alındı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gelen ihbarlar incelendi. Dijital materyallerin incelenmesi ve elde edilen bulgular kapsamında, kamuoyunda tanınan bazı isimlerin yasaklı madde kullandığına ilişkin makul şüphe oluştuğu belirlenerek operasyon düzenlendi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Bu doğrultuda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’daki bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Toplam 25 adreste 25 şüpheliye ilişkin işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında ünlü şarkıcı Niran Ünsal da gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Ünsal’ın soruşturma kapsamındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.