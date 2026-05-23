Bayramda Kargolar Açık Olacak Mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken kargo şirketlerinin çalışma düzenine ilişkin detaylar netleşti. Özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren dağıtım firmaları, arife günü hizmetlerin devam edeceğini, bayram süresince ise şubelerin kapalı olacağını açıkladı.

2026 yılı Kurban Bayramı takvimine göre arife günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Bayram ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Kargo firmalarından yapılan bilgilendirmelerde, arife günü boyunca gönderi kabulü ve dağıtım işlemlerinin sürdürüleceği belirtildi. Bayram günlerinde ise operasyonlara geçici olarak ara verileceği ifade edildi.

Yurtiçi Kargo Bayram Mesaisi

Yurtiçi Kargo tarafından paylaşılan çalışma planına göre 26 Mayıs Salı günü şubeler normal faaliyet düzeninde hizmet verecek. Kargo kabulü ve teslimat işlemleri arife günü devam edecek.

Şirket, 27-30 Mayıs tarihleri arasında tüm şubelerin kapalı olacağını duyurdu. Hizmetlerin 1 Haziran Pazartesi günü yeniden başlayacağı bildirildi.

Sürat Kargo Çalışma Düzeni

Sürat Kargo da arife gününde standart çalışma saatleriyle hizmet sunacağını açıkladı. Şirketin açıklamasında bayram boyunca şubeler ve çağrı merkezinin kapalı olacağı bilgisi yer aldı.

Dağıtım faaliyetlerinin 1 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağı belirtildi.

HepsiJET Teslimat Takvimi

HepsiJET tarafından yapılan açıklamada ise 26 Mayıs Salı günü teslimatların tam gün süreceği aktarıldı. Bayram süresince teslimat hizmetlerine ara verileceği, operasyonların 31 Mayıs’tan itibaren yeniden devreye alınacağı ifade edildi.