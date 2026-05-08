Instagram, Mesajlaşmalardaki Gizlilik Seçeneğini Kaldırdı!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın çatı şirketi Meta hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 8 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdiği öne sürülen düzenlemeyle birlikte, kullanıcı mesajlarının belirli koşullar altında erişime açılabileceği iddia edildi.

Tartışma yaratan iddialara göre, platform üzerinden gönderilen mesajların artık uçtan uca şifrelemeyle korunmayacağı ve sisteme erişimi bulunan kişilerin mesaj içeriklerini görebileceği öne sürüldü. Metinler, görseller, videolar ve sesli notların standart şifreleme altyapısıyla işleneceği ifade edildi.

Meta’nın, söz konusu sistemin Gmail benzeri servislerde kullanılan güvenlik modeliyle benzerlik taşıdığını belirttiği iddia edilirken, gerekli durumlarda yasal süreçler kapsamında içeriklere erişim sağlanabileceği öne sürüldü.

ARKASINDA YATAN TEMEL SEBEP

Şirketin bu değişikliği, uçtan uca şifreleme özelliğini kullanan kullanıcı sayısının düşük olması nedeniyle yaptığı ileri sürülürken, siber güvenlik uzmanları ise kararın arkasında yapay zekâ eğitimi ve reklam hedefleri gibi veri odaklı ihtiyaçların bulunabileceğini ifade etti.

Ortaya atılan bu iddialar sosyal medya kullanıcıları ve güvenlik uzmanları arasında tartışmalara neden olurken, bazı çevreler değişikliğin suçla mücadeleyi kolaylaştırabileceğini savundu. Bazıları ise bunun kişisel gizlilik açısından ciddi bir veri ihlali anlamına gelebileceğini dile getirdi.

Söz konusu tartışmalar, mesajlaşma platformları arasındaki güvenlik farklarını yeniden gündeme taşıdı. WhatsApp, Signal ve iMessage gibi uygulamalarda uçtan uca şifreleme devam ederken, bazı sosyal medya platformlarının bu güvenlik anlayışından uzaklaşabileceği yönündeki iddialar tepkilere neden oldu.