Mahkemeden Mabel Matiz Kararı!

Mahkemeden Mabel Matiz Kararı!

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, geçtiğimiz aylarda bir şarkısının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla gündeme gelmişti. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün görülürken, mahkeme Matiz’in beraatine karar verdi.

Eklenme 08.05.2026 - 17:14
Mabel Matiz’in Perperişan adlı şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu iddiasıyla başlatılan yargı süreci kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Gerçek adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz hakkında açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Mahkeme, ünlü şarkıcının beraatine hükmetti.

DURUŞMAYA KATILMADI

Mabel Matiz, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın son duruşmasına katılmazken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Matiz’in avukatı şu ifadeleri kullandı:

“Bugün köy düğünlerinde çalınan şarkılardan rahatsız olmayan bir kesimin, müvekkilimin şarkısında yer alan yalnızca bir cümleden rahatsız olması gerçekçi değildir.”

Mahkeme, bugün görülen duruşmada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak Mabel Matiz’in beraatine karar verdi.

