ÖSYM’den KPSS açıklaması: 392 aday yeniden KPSS’ye girecek

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... ÖSYM , 6 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda, Şanlıurfa 'daki 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verdi.

, 6 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda, 'daki 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verdi. Sınav, Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünde, adayların geç ulaşması nedeniyle 30 dakika uzatılarak 10.45'te başlamıştır.

kampüsünde, adayların geç ulaşması nedeniyle 30 dakika uzatılarak 10.45'te başlamıştır. ÖSYM, yapılan incelemelerde 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata uygun uygulama yapılmadığını belirleyerek, adalet ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla tekrar sınav yapılması kararını almıştır.

6 Eylül tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa’daki bir kampüste sınava giren 392 aday hakkında karar veren ÖSYM, adaylar için eşdeğer sınav yapılmasına karar verdi.

KPSS Lisans oturumu ülke genelinde 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla 145 sınav merkezinde düzenlenmişti.

ADAYLAR SINAV BİNALARINA GEÇ ULAŞMIŞTI

Şanlıurfa’da sınav merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsü bağlantı yolunun tek şeride indirilmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası yüzünden adaylar sınav binalarına geç ulaşmıştı.

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SINAV 10.45’TE BAŞLAMIŞTI

Bu nedenle adayların kampüsteki sınav binalarına girişi için 30 dakika uzatılırken, sınav ise 10.45’te başlatılmıştı.

ÖSYM, konuya yönelik gerçekleştirdiği incelemede, kampüsteki 150 sınav salonunun 22’sinde sınav uygulamalarının mevzuata uygun gerçekleştirilmediğini belirlerken, kamera kayıtları, bina ve salon tutanaklarıyla sınav görevlilerine yönelik incelemeler yapmıştı.

ÖSYM’DEN ADALET VURGUSU

Bu incelemelerin ardından ilgili salonlarda sınava giren 392 aday için tekrar sınavın yapılması kararlaştırıldı.

ÖSYM söz konusu kararın adalet ve fırsat eşitliğinin muhafaza edilmesi için alındığını duyurdu.