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Google’dan yapay zeka itirafı

Google, Android geliştiricilerinin kodlama süreçlerinde kullanabilecekleri yapay zeka modellerini karşılaştırmalarını sağlayan listesini güncellerken, listede Gemini 4 Argon beşinci sırada kaldı. Böylece Google, kendi yapay zeka modelinin diğer modellere göre daha geride olduğunu kabul etmiş oldu.

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Eklenme 27.10.2026 - 09:21
Güncellenme 27.10.2026 - 09:28

Teknoloji devi Google, yapay zeka modeli Gemini 4 Argon’un da içinde olduğu, Android geliştiricilerinin kodlama süreçlerinde kullanabilecekleri yapay zeka modellerini kıyaslamalarını sağlayan Android Bench listesini paylaştı.

GOOGLE’IN YAPAY ZEKA MODELİ DE YARIŞTI

Buna göre yeni modellerin test sonuçları, akıl yürütme seviyeleri ve ortalama maliyet bilgileri listeye eklenirken şirketin kendi geliştirdiği Gemini 4 Argon modeli de yarıştı.

CLAUDE İLK SIRADA

Android görevlerine özel testler yapan Android Bench, modellerin teknik yeterliliklerini ve görevleri tamamlama performanslarını ölçerken güncel sonuçlara göre Anthropic’in yapay zeka modeli Claude Sonnet 5.5, yüzde 40 başarı oranı ve yüzde 80,9 tamamlanma oranıyla ilk sırada yer aldı. Bu ayın başlarında listeye dahil edilen Claude Opus 5.5 ise ikinci sıradaki yerini aldı.

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EN UYGUN MALİYET GPT’DE

OpenAI’ın yapay zeka modeli GPT-6.1 Sol ise yüzde 29,3 başarı oranı ve yüzde 82,8 tamamlanma oranıyla dikkat çekerken model, ortalama 99,50 dolarlık maliyetiyle öne çıktı. Bu tutar, Claude Sonnet 5.5 için belirtilen 1.570 dolarlık maliyetin oldukça altında kaldı.

GEMİNİ GERİLERDE KALDI

Öte yandan Google’ın Gemini 4 Argon modeli, testlerde yalnızca yüzde 21,3 başarı ve yüzde 81,8 tamamlanma oranıyla listede beşinci sırada yer alırken diğer yapay zeka modellerinin gerisinde kaldı. Modelin ortalama maliyetinin ise 267 dolar olduğu belirtildi.

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