Kentsel dönüşüm desteği alacaklara “Ağustos ayına bırakmayın” uyarısı: 1 milyon 875 bin TL devlet desteği

İstanbul’da kentsel dönüşüm doğrultusunda hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasından yararlanmak isteyenler için yıl sonu uyarısı yapıldı.

31 ARALIK’A KADAR RİSKLİ YAPI TESPİTİNİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİYOR

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, uzmanlar kampanyadan yararlanmak isteyenlerin başvuru yapmasının yanı sıra, 31 Aralık’a kadar riskli yapı tespitini kesinleştirmiş olması gerektiğini belirtti.

BAŞVURULAR BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hayata geçirilen kampanya doğrultusunda şu ana kadar 376 bin 212 bağımsız bölüm destek programına eklenirken, kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin riskli yapı raporunun oluşturulması ve itiraz süreçlerini göz önünde bulundurarak başvurularını bir an önce yapması gerektiği ifade edildi.

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TEK MALİK DE BAŞVURU YAPABİLİYOR

Uzmanlar, 6306 sayılı Kanun çerçevesinde tek malik bile riskli yapı tespiti müracaatı gerçekleştirebileceğine vurgu yaparken, lisanslı kuruluşlarca hazırlanan raporun idarece analiz edildiğini, itiraz edilmesi durumunda ise değerlendirme sürecinin sona ermesiyle beraber raporun kesinleştiğini belirtti.

8 AYA KADAR SÜREBİLİYOR

Bu yüzden, kampanyada belirleyici faktörün başvuru tarihinden ziyade riskli yapı kararının kesinleşme tarihi olduğuna vurgu yapıldı. Riskli yapı tespit sürecinin inceleme, tebligat ve muhtemel itirazlarla beraber 8 aya kadar sürebileceğinin altını çizen uzmanlar, başvuruların ağustos ayı sonrasına bırakılmaması gerektiğini önerdi.

1 MİLYON 875 BİN TL DEVLET DESTEĞİ

Kampanya doğrultusunda her konut için 875 bin lira hibe verilirken, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira da taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira tutarında finansman desteği sağlanıyor. Ayrıca işyerleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 62 bin 500 lira taşınma desteği olmak üzere toplam 937 bin 500 lira destek sağlanıyor.