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Belediyeden ücretsiz YKS danışmanlık desteği

İstanbul Fatih Belediyesi, YKS tercihi yapacak üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık desteği vereceğini duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 29.07.2026 - 14:42
Güncellenme 29.07.2026 - 14:48

YKS tercih maratonu başlarken, milyonlarca üniversite adayını tercih heyecanı sardı. Bu nedenle, İstanbul Fatih Belediyesi de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih yapacak öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için ücretsiz tercih destek noktalarını hizmete açtığını açıkladı.

TERCİH DESTEK NOKTALARI NEREDE?

Tercih destek noktalarının ilçedeki Fatih Merkez Kütüphanesi önü ile Kocamustafapaşa Meydanı’nda kurulduğu öğrenildi.

NE ZAMANA KADAR HİZMET VERECEK?

Tercih destek noktalarının 29 Temmuz’da (bugün) hizmet vermeye başladığı ve 10 Ağustos tarihine kadar hizmete devam edeceği kaydedildi. Bu süreçte üniversite adayları tercih destek noktalarına giderek her gün 10.00 ila 18.00 saatleri arasında uzman tercih danışmanlarından destek alabilecek.

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ÖĞRENCİLERİN DOĞRU TERCİHLER YAPMALARI DESTEKLENECEK

Ücretsiz danışmanlık desteği almak isteyen öğrenciler; başarı sıralaması, bölüm seçimi, üniversite alternatifleri ve kariyer planlaması gibi konularda uzmanlardan ücretsiz danışmanlık alabilecek. Böylece üniversite adaylarının bilinçli bir tercih yapmalarına ve kariyerlerine doğru şekilde yön vermelerine destek verilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, tercih döneminin üniversite adaylarının hayatındaki en önemli süreçlerden biri olduğuna vurgu yaparak, belediyenin de bu süreçte öğrencilerin yanında olduğunu açıkladı.

Turan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gençlerimiz için tercih zamanı başladı. YKS tercih noktalarımızda uzman arkadaşlarımız gençlerimize ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmeti verecek. Öğrencilerimizin akıllarındaki bölümleri, başarı sıralamalarını ve tercih seçeneklerini beraber değerlendirerek geleceklerine en doğru kararı beraber verecek.

Tüm gençlerimize gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmelerini temenni ediyor, tercih döneminde üniversite adaylarımıza başarılar diliyorum.”

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