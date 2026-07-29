Doğum yardımında temmuz ödemesi: Çocuk sayısına göre farklı tutarlar ödeniyor 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli alanlarda yaptığı sosyal yardım ödemelerine devam ederken, temmuz ayı kapsamındaki doğum yardımı ödemelerinin de ödendiğini açıkladı.

KİMLER NE KADAR ALACAK?

Bakan Göktaş, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı doğrultusunda doğum yardımı ödemelerine zam geldiğini, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen ilk çocuğa bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira nakit desteği sağlandığını duyurdu.

TOPLAM 1 MİLYON 201 BİN 173 ÇOCUK YARARLANDI

Bakan Göktaş, doğum yardımlarından şu ana kadar toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuğun yararlandığına vurgu yaparak, doğum yardımı alan çocuklardan 500 bin 632’sinin ailelerin ilk çocuğu, 368 bin 288’inin ikinci çocuğu ve 332 bin 253’ünün ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu duyurdu.

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Hak sahiplerinden 27 bin 547 kişinin iki ve üzeri çocuğa sahip olduğunu, ikinci, üçüncü ve üzeri 700 bin 541 çocuk için aylık düzenli olarak para yardımı yapıldığını belirten Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda hak sahiplerine ödenen önemli yardımlardan birinin de doğum yardımı olduğunu belirtti.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Göktaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğrultuda, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugünden itibaren annelerin banka hesaplarına aktardık. Bu sayede şu ana kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına 22,5 milyar lira tutarında para yardımı yatırmış olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı bilinçte aileleri güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasından alındığını söyleyen Göktaş, başvurusu kabul edilen ailelerin doğum yardımlarının aktarıldığı bilgisine mobil uygulama vasıtasıyla ulaşılabileceğini duyurdu.

ÖDEMELER NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank vasıtasıyla hesaplara aktarıldığını açıklayarak ödemelerin çocukların 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz bir şekilde süreceğini vurguladı.