Emekli maaşlarında otomatik kesinti dönemi: Ne kadar kesilecek, kimleri kapsıyor?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , emekli aylığı ve gelirlerinden prim borçlarının otomatik tahsil edilmesini sağlayan yeni düzenlemeyi başlatmıştır.

, emekli aylığı ve gelirlerinden prim borçlarının otomatik tahsil edilmesini sağlayan yeni düzenlemeyi başlatmıştır. Düzenleme ile birlikte, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar, yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alan kişiler kesintilerden muaf tutulacaktır.

Kesinti oranı en fazla yüzde 25 olarak belirlenmiş, ancak uygulamada kesintilerin genellikle yüzde 10 oranında yapılacağı ve borçlara itiraz için ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurulabileceği belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), torba yasayla yapılan düzenleme doğrultusunda emekli aylığı ve gelirlerinden prim borçlarının otomatik olarak tahsil edilmesine ilişkin uygulamayı başlattı. Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAYAN SGK BORÇLARI TAHSİL EDİLECEK

Türkiye Gazetesi’nde bir yazı kaleme alan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’a göre, yeni düzenlemeyle birlikte emekli maaşı ve sosyal güvenlik geliri bağlananların zaman aşımına uğramamış SGK borçları, icra takibi başlatılmasına veya kişinin muvafakat vermesine gerek kalmadan maaşlarından kesilebilecek.

KİMLER KESİNTİLERDEN MUAF OLACAK?

Düzenleme doğrultusunda iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar ile ölüm aylığı bağlanan kişiler bu düzenlemeden muaf olacak.

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KESİNTİ ORANI EN FAZLA YÜZDE 25

Emekli maaşı bağlanmasının ardından belirlenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ve diğer SGK prim borçları da kesinti kapsamına girecek. Düzenlemede kesinti oranı en fazla yüzde 25 olurken, fiilen yüzde 10 oranında kesintilerin gerçekleştirileceği belirtildi.

BİRDEN FAZLA GELİRİ OLANLARIN GELİRLERİNDEN AYRI AYRI KESİNTİ

Birden fazla gelir elde edilmesi durumunda ise borçlunun adına bağlanan her gelirden ayrı ayrı kesinti yapılabilecek.

MAAŞLARDAN HANGİ KESİNTİLER YAPILACAK?

Kesinti kapsamında öncelikle SGK’nın fazla ve yersiz ödemelerden doğan alacakları tahsil edilecek. Daha sonra ise GSS prim borçları, eski SSK’ya bağlı sigortalılık, tarım sigortalılığı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki borçlar belirlenen öncelik sırasına göre maaşlardan kesilecek. Nafaka alacakları ise SGK alacaklarından önce ödenecek.

HANGİ ÖDEMELER KESİNTİDEN MUAF OLACAK?

Diğer taraftan başarılı sporculara bağlanan aylıklar, terör ve terörle mücadele kapsamında ödenen aylıklar ile Hazine tarafından karşılanan şeref aylıkları kesintiden muaf olacak.

BORÇLARA İTİRAZLAR NEREYE YAPILACAK?

Borçlarına itiraz etmek isteyenler ise ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da dosyanın bulunduğu SGK birimine müracaat edebilecek. İtirazın kabul edilmemesi durumunda kişi mahkemeye başvurabilecek.