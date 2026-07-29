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TOKİ 315 bin liradan başlayan fiyatla 49 ilde 737 arsa satacak

TOKİ, 49 ilde 737 arsanın açık artırmayla satışa çıkarılacağını açıklarken, arsa fiyatlarının 315 bin liradan başladığı öğrenildi.

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Eklenme 29.07.2026 - 15:15
Güncellenme 29.07.2026 - 15:22

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 ilde 737 arsayı açık artırmayla satışa çıkaracağını duyurdu.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun’un da aralarında olduğu şehirlerde yer alan arsaların fiyatları 315 bin liradan başlıyor.

ARSALAR NE ZAMAN SATILACAK?

Bu kapsamda, arsaların 12-14 Ağustos tarihleri arasında açık artırmayla satışa sunulacağı öğrenildi.

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YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 48 AY VADE DETAYI

TOKİ’den arsa satın almak isteyenler; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ya da yüzde 30 peşinat ve 48 ay vade imkanıyla satın alabilecek.

Ayrıca bazı taşınmazlar peşin satılacak ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ’nin satışa sunacağı arsaların yer aldığı iller belli oldu. Aynı zamanda, muhammen bedelin 18 milyar 724 milyon 303 bin lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki arsaların satılacağı ifade edildi.

Buna göre arsaların yer aldığı iller şu şekilde:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak.

SATIŞ İŞLEMİ NEREDE YAPILACAK?

TOKİ’nin açık artırmayla satacağı arsaların 12-14 Ağustos tarihleri arasında saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Merkez Binası’nda gerçekleştirileceği ve ayrıca, çevrim içi olarak da teklif verilebileceği öğrenildi.

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