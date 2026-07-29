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MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu.

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Eklenme 29.07.2026 - 18:54
Güncellenme 29.07.2026 - 19:05

“Kızıl sakal” lakabıyla hafızalara kazınan şef Eren Kaşıkçı, Kilyos’taki evinde ölü bulunurken, Kaşıkçı’nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

2021 yılında MasterChef’te birinci olan Eren Kaşıkçı’nın evinde hareketsiz halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Kaşıkçı’nın ani ve şüpheli ölümü hayranlarını üzüntüye boğarken, ölüm nedeninin ise henüz kesinleşmediği belirtildi.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

2021 yılında MasterChef’te birinci olmasıyla adını duyuran Eren Kaşıkçı, evli ve bir çocuk babasıdır. Yarışmada sergilediği performansla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kaşıkçı’nın 1989 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldiği ve aslen Tokatlı olduğu öğrenildi.

Kaşıkçı, uzun yıllar boyunca İstanbul’daki birçok otelde mutfak ekibinde yer aldı. Son olarak Çanakkale Gökçeada’ya taşınan Kaşıkçı, buradaki bir sörf otelinde çalışıyordu.

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