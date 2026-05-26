HaberX
TRY USD
DOLAR
45,8957 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,3001 -%-0.14
STERLİN
61,5238 -%-0.17
BİTCOİN
₺3.380.878 -%-3.28
ETHEREUM
₺91.854,0 -%-4.09
ALTIN
6.477,89₺ -%-1.51
FRANK
58,2419 -%-0.11
KANADA $
33,1273 -%-0.08
RUBLE
0,6425 -%-0.01
BAE DİRHEMİ
12,4929 +%0.02
AVUSTRALYA $
32,6766 -%-0.29
JAPON YENİ
0,2874 +%0.03
YUAN
6,7663 -%-0.06
RİYAL
12,2300 %0.00
DİNAR
148,0453 +%0.04
ÇEYREK ALTIN
10.725,86₺ %0.00
YARIM ALTIN
21.384,69₺ %0.00
TAM ALTIN
42.903,45₺ %0.00
CUMHURİYET
44.504,00₺ -%-0.56
ONS ALTIN
$4.389,48 $ -%-1.49
22 AYAR
6.113,74₺ %0.00
14 AYAR
3.821,09₺ %0.00
GRAM GÜMÜŞ
108,26₺ -%-1.66
GRAM PLATİN
2.803,59₺ -%-1.53
Anasayfa/Genel/Kesimhanelere Dijital Takip Zorunluluğu Geliyor: Tüm Süreç Kamera ile İzlenecek

Kesimhanelere Dijital Takip Zorunluluğu Geliyor: Tüm Süreç Kamera ile İzlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemeyle kesimhanelerde hayvanların dijital takibi, görüntüleme sistemleri ve hijyen standartları zorunlu hale geliyor.

Oluşturan
Eklenme 26.05.2026 - 08:40
Haberi PAYLAŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvansal gıda üretimi yapılan kesimhanelere yönelik yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında yapılması planlanan değişikliklerle birlikte üretim sürecinde izlenebilirlik ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çiftlikten Sofraya Dijital Takip Sistemi

Hazırlanan düzenleme kapsamında hayvanların kesim süreci, üretim aşamasının başlangıcından sonuna kadar dijital sistemlerle izlenecek. Elektronik küpe uygulamasıyla hayvanların hareketleri kayıt altına alınırken, kesimhanelerde canlı hayvan, karkas ve yan ürünlerin takibi de sistem üzerinden yapılacak.

Ayrıca kesimhanelerde personel hareketlerinin de izlenebilmesine imkân sağlayan bir altyapının kurulması planlanıyor.

Görüntüleme Sistemleri Zorunlu Olacak

Yeni düzenleme taslağına göre kesimhanelerde yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulması zorunlu hale gelecek. Bu sistemlerin, hayvan bekleme alanları ve kesim bölgelerini geniş açıyla görüntüleyerek en az bir ay süreyle kayıt saklaması öngörülüyor.

Kesimhanelerde kullanılacak ekipmanlara ilişkin de yeni standartlar getiriliyor. Hayvanlara zarar vermeyen, ani hareket içermeyen, sessiz çalışan ve kaymaz zeminli sabitleme sistemlerinin kullanılması zorunlu olacak. Ekipmanların keskin kenar içermemesi ve uygun şekilde konumlandırılması da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Kanatlı Hayvan Sayımı İçin Sistem Kurulacak

Taslak düzenlemede ayrıca kesilen kanatlı hayvan sayısının dijital olarak takip edilmesine yönelik ayrı bir sistem kurulması planlanıyor. Böylece üretim verilerinin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin temel hedefi, hayvansal gıda üretiminde çiftlikten tüketiciye kadar tüm sürecin izlenebilirliğini sağlamak ve hijyen standartlarını dijital denetimle güçlendirmek olarak ifade ediliyor.

Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Genel

Araç Sahiplerine HGS Uyarısı: e-Devlet ve PTT’den Kontrol Edin!

17 saat önce
Genel

2026 Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 İlde Bayram Namazı Vakitleri

2 gün önce
Genel

Elazığ’da Peş Peşe İki Deprem!

2 gün önce
Genel

Bakanlıktan Bayram Öncesi 28 Bin Çocuğa Bayramlık Desteği!

3 gün önce
Genel

Kurban Bayramı’nda Şemsiyeleri Yanınızdan Ayırmayın! Meteoroloji Bayram Havasını Açıkladı

3 gün önce
Genel

Bayram Öncesi İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 27’ye Geriledi!

4 gün önce