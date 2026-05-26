26 Mayıs Arife Günü Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar?

26 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar/TL kuru yükseliş eğilimi gösterirken, euro/TL kurunda düşüş kaydedildi.

Güncel verilere göre dolar/TL kuru alışta 45,8899 TL, satışta ise 45,9188 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise alışta 53,3978 TL, satışta 53,4246 TL seviyelerinde bulunuyor.

Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcılar ve dövizle işlem yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasa dinamiklerinin döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürdüğü belirtiliyor.