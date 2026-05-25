Bakanlıktan Bayram Öncesi 28 Bin Çocuğa Bayramlık Desteği!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldüren yeni bir projeye imza attı. Bu kapsamda 28 bin 555 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağlayan VGM, çocuklara kişi başı 5 bin TL tutarında yardım yaptı.

VGM’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sürdüren kurumun 28 bin 555 çocuğa 5 bin lira değerinde bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptığı belirtildi. Bu kapsamda yardımlar için geçerli olan bayramlık kıyafet hediye kartları, bayram öncesinde ilgili çocuklara teslim edildi.

60 BİN ÇOCUĞA BAYRAM DESTEĞİ

VGM’nin ülke genelindeki 25 bölge müdürlüğü tarafından yürütülen destek projesiyle, çocukların bayrama daha mutlu ve huzurlu bir şekilde girmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra Ramazan Bayramı’nda da ilgili çocuklara yardım yapan kurum, böylece her iki bayramda toplam 60 bin çocuğa bayramlık desteği sağlamış oldu.

2 YILDIR DEVAM EDİYOR

2024 yılı itibarıyla hayata geçirilen VGM’nin bayramlık kıyafet desteği projesi kapsamında, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 78 bin 832 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık yardımı yapıldı. Bu yıl Ramazan Bayramı’nda 31 bin 445 çocuğa bayramlık desteği ulaştırılırken, Kurban Bayramı’nda ise 28 bin 555 çocuğa yardım yapılmasıyla toplam 60 bin çocuğa bayram öncesi destek sağlandı.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2024 yılından beri uyguladığımız bayram öncesi desteklerle öksüz ve yetim çocuklarımızın bayrama daha mutlu ve huzurlu bir şekilde girmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda bu yıl toplam 60 bin çocuğumuza bayram desteği sağladık.”