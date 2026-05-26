26 Mayıs Arife Günü Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Kaç TL Oldu?

Altın piyasasında hareketlilik 26 Mayıs 2026 Salı günü sabah saatlerinde de devam etti. Kurban Bayramı öncesinde yatırımcılar ile alım-satım işlemi yapacak vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip etti. İç piyasada gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer aldı.

Uluslararası piyasalarda ons altındaki yükselişin iç piyasaya da yansıdığı görüldü. ABD ile İran arasında sürdürülen diplomatik temaslara ilişkin olumlu beklentilerin dolar üzerinde baskı oluşturduğu, bunun da altın fiyatlarını desteklediği değerlendirildi.

26 Mayıs Salı günü itibarıyla açıklanan güncel alış ve satış rakamları şöyle:

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Gram Altın 6.691,13 TL 6.692,03 TL Çeyrek Altın 10.936,00 TL 11.042,00 TL Yarım Altın 21.871,00 TL 22.064,00 TL Tam Altın 43.629,00 TL 44.020,00 TL Ons Altın 4.537,84 TL 4.538,48 TL

Gram Altın Fiyatı Yakından İzleniyor

Piyasalarda en çok takip edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, 26 Mayıs sabahında 6 bin 692 TL seviyesinde işlem gördü. Özellikle kısa vadeli yatırım yapanlar ile düğün sezonu öncesinde alım planlayan vatandaşlar gram altındaki değişimleri takip etti.

Çeyrek ve Yarım Altında Güncel Rakamlar

Kuyumcularda en fazla tercih edilen ürünler arasında bulunan çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da yükseliş eğilimi dikkat çekti. Çeyrek altın satış fiyatı 11 bin 42 TL olurken, yarım altın 22 bin 64 TL’den satışa sunuldu.