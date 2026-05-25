Kurban Bayramı’nda Şemsiyeleri Yanınızdan Ayırmayın! Meteoroloji Bayram Havasını Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25-29 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli yağış görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji haritalarında 25 Mayıs’tan itibaren yağışlı sistemin ülke genelinde geniş alana yayıldığı görülürken, uzmanlar vatandaşların bayram yolculuklarında güncel tahminleri takip etmesi gerektiğini belirtti.

25 Mayıs Pazartesi: İç ve Doğu Bölgelerde Yağış Sürecek

Haftanın ilk gününde İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Batı bölgelerde ise parçalı bulutlu hava görülecek.

Bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle:

İl En Düşük / En Yüksek İzmir 18°C / 25°C Antalya 16°C / 26°C Ankara 12°C / 21°C Trabzon 16°C / 20°C Van 9°C / 23°C

Arife Gününde Kuvvetli Sağanak Uyarısı

26 Mayıs Salı günü, Kurban Bayramı arifesinde yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava bekleniyor. MGM’nin yayımladığı haritalara göre Güney ve İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak görülebilecek.

Tahminlere göre:

İstanbul’da sıcaklık 24 derece,

İzmir’de 27 derece,

Antalya’da ise 28 derece seviyelerinde olacak.

Doğu illerinde ise sıcaklıkların daha düşük seyretmesi bekleniyor.

Bayramın İlk Gününde Yağışlı Sistem Etkisini Artıracak

Meteoroloji değerlendirmelerine göre Kurban Bayramı’nın birinci gününde yağışlı hava Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri ile Güney ve İç Ege’de etkili olacak.

Bayram namazı saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceği bildirildi.

Bayramın İkinci Gününde Türkiye Genelinde Sağanak Bekleniyor

28 Mayıs Perşembe

Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun en güney kesimleri dışında Türkiye’nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin edildi.

29 Mayıs Cuma

Meteoroloji haritalarına göre bayramın üçüncü gününde de sağanak etkisini sürdürecek. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun önemli bölümünde gök gürültülü sağanak görülecek.

Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde ise yağışın daha sınırlı olması bekleniyor.

Üç Büyükşehirde Bayram Hava Durumu

Şehir Beklenen Hava Durumu Sıcaklık İstanbul Parçalı bulutlu, sonraki günlerde sağanak 21-24°C Ankara Aralıklı sağanak yağışlı 20-23°C İzmir Parçalı bulutlu, yağış ihtimali düşük 25-28°C

Bölgelere Göre Hava Durumu Özeti

Bölge Beklenen Hava Durumu Marmara Yer yer sağanak yağış Ege İç kesimlerde yağış geçişleri Akdeniz Gök gürültülü sağanak İç Anadolu Yerel kuvvetli yağış Karadeniz Aralıklı sağanak yağış Doğu Anadolu Kuvvetli yağış ihtimali Güneydoğu Anadolu Kuzey kesimlerde yağış

Meteoroloji’den Bayram Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gök gürültülü sağanak beklenen bölgelerde ani su baskını, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Yetkililer, özellikle bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşların güncel meteorolojik değerlendirmeleri takip etmelerini önerdi.