Emekliye zam yok: Maaşlar zamsız yatacak

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... TÜİK , 3 Temmuz'da açıkladığı verilere göre emekli maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yaparak en düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltmiştir.

, 3 Temmuz'da açıkladığı verilere göre emekli maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yaparak en düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltmiştir. Emekli maaşlarındaki 3 bin 552 liralık zam farkının ödenebilmesi için gerekli yasal düzenleme tamamlanmamış olup, bu durum 5 milyondan fazla emekliyi belirsizlik içinde bırakmıştır.

Yeni maaşlar ödenecekken, SSK emeklileri için ödemeler 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da açıkladığı yılın ilk yarısının enflasyon verileriyle beraber emekli maaşına yüzde 17,76 oranında zam gelmişti. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseldi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILDI MI?

Halk TV’nin haberine göre, 3 bin 552 liralık zam farkının emekli maaşlarına eklenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerekirken, bu düzenleme yetişmedi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 3 bin 552 liralık zam farkını kapsayan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanmasına karşın Meclis Genel Kurulu’ndaki yasama süreci halen tamamlanmadı. Bu nedenle 5 milyona aşkın emekli, zamlı maaş konusunda belirsizliğe uğratıldı.

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ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yeni kök maaşı ve ek ödeme toplamı 20 bin liranın altında kalanlara, öncelikle mevcut taban aylık olan 20 bin lira ödenecek. Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’ndan geçip Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından zam farkları devlet tarafından ödenecek.

EMEKLİ MAAŞINA HAZİNE DESTEĞİ

Ek ödemeler dahil 16 bin 920 liranın altında kalan tüm emekli aylıkları hazine desteğiyle beraber 23 bin 552 liraya tamamlanarak fark ödemesi kapsamında ilerleyen tarihlerde emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

Kök aylığı bu sınırın üzerinde olanlar ise yüzde 17,76’lık zammı doğrudan hesaplarında görecek. Bu doğrultuda mevcut maaşı 25 bin lira olan bir emekli 29 bin 440 lira alacak. Fakat SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düzenlenen yasa teklifinin yetişmemesi nedeniyle milyonlarca emekli maaşlarını zamsız alacak ve zam farkı ilerleyen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEME TUTARI NEREDEN KONTROL EDILIYOR?

Milyonlarca emeklinin zamlı ek ödeme tutarları e-Devlet’e yansıtılırken; emekliler e-Devlet’e giriş yaparak, “4A, 4B ve 4C Emekli Ödeme Bilgileri” ekranında güncel ek ödeme tutarlarını öğrenebilecek.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklileri için emekli maaşı ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Ödemeler emeklilerin tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.

Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zam farklarının ne zaman yatacağı şu an için belli olmazken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme takvimini önümüzdeki günlerde duyuracak.