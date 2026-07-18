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Şarkı keyfinizi maksinumuma çıkarın: YouTube Music’te en iyi ses kalitesi nasıl yapılır?

YouTube’un müzik platformu YouTube Music’te dinlediğin müziğin kalitesini yükseltmek için yapılması gerekenlere haberimizde yer verdik.

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Eklenme 18.07.2026 - 16:07
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YouTube Music aboneleri, uygulamalardaki gizli bir ayar sayesinde artık çok daha net, detaylı ve kaliteli bir şekilde müzik dinleme şansı yakalayacak. Varsayılan ‘’Normal’’ ayardan ‘’High (Yüksek)’’ veya ‘’Always High (Daima Yüksek)’’ ayarına geçmek, dinleme deneyimine belirgin bir iyileşme yaşatıyor. Bunun nasıl yapılacağına dair gerekli detayları haberimizin devamını okuyarak öğrenebilirsiniz.

YouTube Music’te en iyi ses kalitesi nasıl ayarlanır?

YouTube Music’te varsayılan ses kalitesi, ‘’Normal’’de kalıyor ve bu kalite de sadece 128 kbps ile sınırlı kalması kullanıcıların canını oldukça sıkıyordu. Daha iyi ses deneyimi arayan dinleyiciler, ayarlardan ‘’High’’ veya ‘’Always High’’ seçeneklerini tercih ederek kolaylıkla 256 kbps kalitesine kadar çıkabilecek.

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En iyi ses kalitesi için yapılması gerekenler sırasıyla şu şekilde:

  1. Uygulamanın sağ üst köşesindeki profil fotoğrafınıza dokunun ve “Ayarlar”ı seçin.
  2. Akış Kalitesi İçin:
  • Android’de “Veri Tasarrufu”, iOS’ta “Oynatma ve Kısıtlamalar” bölümüne girin.
  • “Mobil veri üzerinden ses kalitesi” ve “Wi-Fi üzerinden ses kalitesi” seçeneklerini “High” veya “Always High” olarak değiştirin.

  1. İndirilen Müzik Kalitesi İçin:
  • Ayarlar’dan “İndirmeler ve Depolama”ya gidin.
  • “Ses Kalitesi”ni “High” olarak ayarlayın ve şarkılarınızı/çalma listelerinizi yeniden indirin.

Bu ayarlar YouTube Music’teki müzik dinleme keyfinizi oldukça üst seviyeye çıkarsa da ‘’High’’ ve ‘’Always High’’ ayarları, daha fazla mobil veri harcanmasına ve dolayısıyla faturaların da artmasına sebep olabilir. Bu sebeple Wi-Fi dışında YouTube Music’i yüksek ayarlarda kullanmanızı önermiyoruz. Buna ek olarak olarak zayıf sinyallerde buffering sorunu yaşanabileceğinden şarkılarınızı daha önceden indirmeniz yerinde olacaktır.

YouTube Music’te yapılacak bu ayarlarla birlikte şarkılar daha temiz, vokaller daha belirgin ve enstrümanlar daha ayırt edilebilir hale gelecek. Fakat kayıpsız (lossless) ses desteği henüz YouTube Music’te çıkmadı.

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