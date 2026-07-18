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Danıştay’dan emsal karar: Trafik cezalarına itiraz edenler cezadan yüksek vekalet ücreti ödeyebilecek

Danıştay, trafik cezalarının tahsili için iletilen ödeme emirlerine karşı açılan iptal davalarında vekalet ücretinin maktu olarak uygulanmasına karar verirken, düşük tutarlı trafik cezalarına itiraz edenlerin cezadan daha yüksek vekalet ücreti ödeyebileceği belirtildi.

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Eklenme 18.07.2026 - 11:07
Güncellenme 18.07.2026 - 11:11
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Danıştay 8. Dairesi, trafik cezalarının tahsili için gerçekleştirilen ödeme emirlerine karşı açılan iptal davalarında uygulanacak vekalet ücretine yönelik emsal niteliğinde bir karar verdi. 

VEKALET ÜCRETİ NASIL HESAPLANACAK?

Resmî Gazete’de yayımlanan karar kapsamında ödeme emirlerine ilişkin davalar bir idari işlemin iptali doğrultusunda değerlendirilecek ve davanın reddedilmesi durumunda vekalet ücreti, dava tutarına göre nispi değil, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki maktu tutarlar üzerinden hesaplanacak.  

VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Bu kapsamda idare mahkemelerinde görülen duruşmasız davalarda 30 bin lira, duruşmalı davalarda ise 40 bin lira maktu vekalet ücreti geçerli olacak.

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CEZADAN DAHA FAZLA VEKALET ÜCRETİ ÖDENEBİLECEK

Yeni karara göre, düşük tutarlı trafik cezalarına yönelik davalarda sürücüler ceza tutarının çok daha üzerinde vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilecek. Örneğin 5 bin lira tutarındaki bir trafik cezasının tahsili için iletilen ödeme emrine karşı açılan davanın kaybedilmesi durumunda, idare lehine 30 bin ya da 40 bin lira vekalet ücreti ödenecek.

Trabzon İdare Mahkemesi’nde görülen bir dava, söz konusu kararın temelini oluştururken, mahkeme 2 bin 167 lira tutarındaki idari para cezasına yönelik ödeme emrini kısmen iptal etti.

DANIŞTAY’DAN EMSAL KARAR

Vekalet ücretini nispi esaslara göre 2 bin 492 lira olarak belirleyen mahkemenin kararını kanun kararına Danıştay 8. Dairesi inceledi. Danıştay 8. Dairesi ise ödeme emrinin bir idari işlem olduğuna dikkat çekerek, bu gibi davalarda nispi yerine maktu vekil ücretinin uygulanması gerektiğine karar verdi. Böylece yerel mahkemenin kararı bu yönüyle bozuldu.

EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Uzmanlar, söz konusu kararın benzer davalar için emsal teşkil ettiğini ifade ederken, sürücülerin itiraz ettiği cezalar için açılan davayı kaybetmesi halinde cezadan daha yüksek tutarda vekalet ücreti ödeyebileceğini ve bu nedenle, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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