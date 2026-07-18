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Beşiktaş, sol bek için Fabio Balde’yi transfer edecek mi?

Beşiktaş, geçen sezon büyük sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesi için Hamburg’da forma giyen 20 yaşındaki Portekizli futbolcu Fabio Balde’yi radarına aldı.

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Eklenme 18.07.2026 - 14:54
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Leandro Trossard’ı renklerine bağlayan, Mohammed Salah için de gün sayan Beşiktaş, savunma bölgesini de güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda sol bek bölgesi için arayışlarına başlayan siyah-beyazlı takım, Bundesliga ekiplerinden Hamburg’un 20 yaşındaki Portekizli sol bek oyuncusu Fabio Balde için harekete geçti.

Fabio Balde Beşiktaş’a gelecek mi?

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluigi Longari’nin haberine göre Beşiktaş, Hamburg forması giyen Fabio Balde’yi transfer listesinin ilk sıralarına yazdı.

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Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan ve 2029’a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki Portekizli yıldızın transferi konusunda Alman ekibinin daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği konuşuluyor.

Geçen sezon Hamburg’un A takımıyla 17 resmi maça çıkan Fabio Balde, 514 dakika boyunca süre aldı. Genç oyuncu bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik bir performans gösterdi.

Almanya ile Portekiz’i karşı karşıya getirmişti

Almanya’nın Hamburg kentinde doğan ancak Gine-Bissau ve Fransa köklerine de sahip olan 1.82 boyundaki savunma oyuncusu, daha önce Almanya U-20 Milli Takımı formasını giymiş, sonrasında ani bir kararla Portekiz U-21 Milli Takımı’nı tercih etmişti.

Fabio Balde’nin milli takım konusundaki bu ani kararı, iki ülke arasında kısa bir gerilime sebep olmuştu.

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