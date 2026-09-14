Kıvanç Tatlıtuğ’un evinde ağır yaralanan işçi için açıklama

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde tadilat çalışmaları esnasında bir işçinin çatıdan düşerek ağır yaralandığı öne sürülmüştü. Türkmenistan vatandaşı olduğu ifade edilen kişinin temizlik için çıktığı çatıdan düşmesinden sonra hastaneye kaldırılırken, yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

ŞİRKET SAHİBİNDEN ÖNEMLİ İDDİA

Olayın ardından tadilat işlerini üstlenen şirketin sahibine yönelik önemli bir iddia gündeme gelirken, şirket sahibi Atilla A.’nın karakolda olduğu sırada kendisini Tatlıtuğ’un avukatı olarak tanıtan bir kişi tarafından “boya ve tadilat sözleşmesi” imzalamaya zorlandığını iddia ettiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirket sahibinin daha sonra ünlü oyuncu ile avukatı İbrahim Ateş hakkında suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Haber Devam Ediyor

Olayın ardından ünlü oyuncunun avukatı İbrahim Ateş, yazılı bir açıklama yaparken, kamuoyuna yansıyan haberlerde yanlış bilgiler olduğunu ifade ederek, olayın 31 Ağustos tarihinde yaşandığını duyurmuştu.

TATLITUĞ’UN HABERİ OLMADAN GETİRİLMİŞ

Avukat Ateş’in yaptığı açıklamaya göre, Tatlıtuğ ve ailesi olay esnasında şehir dışındaydı. Evin bahçesinde yapılan tadilat ve inşaat çalışmalarının ise Göktürk merkezli bir şirket tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çalışmalar devam ederken, şirket yetkilisinin yevmiye usulü çalışan bir kişiyi ünlü oyuncunun veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmadan çalışma alanına getirdiğini öne süren Ateş, şirket yetkilisinin emniyette verdiği ifadede de bu durumu belirttiği aktarıldı.

TATLITUĞ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI MI?

Ayrıca ünlü oyuncu hakkında olay nedeniyle yasa gereği herhangi bir soruşturmanın açılmadığı öğrenildi.

Öte yandan Tatlıtuğ’un kazanın ardından yaralı işçinin ailesiyle görüştüğü ve işçinin hastane bakım ve tedavi süreçlerinin yanı sıra, ailesinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiği ve desteğini devam ettiği belirtildi.

DAVA AÇILACAK

Olayın ardından şirket yetkilisi Atilla A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, hukuki sürecin yakından takip edildiğini belirten ünlü oyuncunun avukatı, olayın yaşanmasına sebebiyet verdiği değerlendirilen kişiler hakkında şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını duyurdu.